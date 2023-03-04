Бійці Держприкордонслужби за допомогою дронів вистежили російських штурмовиків на Бахмутському напрямку.

Українські прикордонники знищили біля Бахмута 25 російських загарбників. Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної прикордонної служби.

"Бахмут: прикордонна артилерія знищила 25 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Так, бійці Держприкордонслужби за допомогою дронів вистежили російських штурмовиків на Бахмутському напрямку.

Відео дня

"В результаті злагоджених дій ворожих штурмовиків було знищено", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Бахмуті - останні новини

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська, ймовірно, готуються контрольовано відійти з Бахмута.

Нагадаємо, що наприкінці лютого радник президента України Олександр Роднянський заявив, що за потреби українські сили можуть відійти з позицій у Бахмуті.

Розвідка Британії повідомляє, що Бахмут атакують з трьох сторін. Експерти вважають, що шляхи доставки ресурсів для української сторони стають все більш обмеженими.

Вас також можуть зацікавити новини: