Є влучання в об’єкти в районах Нової Каховки, Високопілля та Дар‘ївки.

На Херсонщині підрозділи ЗСУ завдали ударів по окупантах. Вже відомо про "бавовну" на кількох складах та катерах ворога.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Він зазначив, що, станом на 15:00, у Каховському районі відбувалася детонація ворожого боєкомплекту та палала техніка.

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"Також влучання у рашистські катери і переправу. Влучання в базу в районі Нової Каховки. Влучання в БК (боєкомплект – УНІАН) у Бериславському районі, влучання у склад БК в районі Високопілля. Влучання в переправу в районі Дар‘ївки", - додав Назаров.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Збройні Сили України 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Сьогодні на півдні підрозділи ЗСУ завдали результативних ударів по поромній переправі та по двох районах зосередження сил противника. Підтверджені втрати ворога становлять 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град".

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