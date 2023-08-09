Процес підготовки авіаторів ЗСУ очолюють Данія й Нідерланди.

США підтримують підготовку українських пілотів на літаках західного зразка F-16 американського виробництва.

Так прокоментувала у вівторок повідомлення про готовність до тренувань першої групи українських пілотів заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає кореспондент "Укрінформу".

За її словами, президент США Джо Байден "дав зелене світло" тому, щоб зробити це можливим, а також підтримати процес навчання українських пілотів на F-16.

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"Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди",- додала представниця американського оборонного відомства.

Сінгх зазначила, що станом на зараз з американського боку поки немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань.

Навчання українських пілотів на F-16

Як раніше повідомляв УНІАН, на саміті НАТО Україна підписала з низкою країн меморандум про створення коаліції для підготовки наших пілотів до роботи з винищувачами.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відзначав, що союзники обіцяли розпочати навчання ще у червні, однак цього так і не відбулося. Президент Володимир Зеленський оголосив, що навчання стартують цього місяця.

Нещодавно стало відомо, що Чехія передала для українських пілотів симулятори для навчання на F-16.

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