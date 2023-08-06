Зеленський навіть випробував комплекс на практиці.

У День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський побачив роботу симулятора, який Чехія передала для підготовки українських пілотів до роботи на літаках західного виробництва F-16.

"На цьому симуляторі українські військові нині вивчають особливості сучасної техніки та її можливості", - повідомили в Офісі президента.

Як зазначається, під час огляду зразків зброї та військової техніки Зеленський сам випробував роботу комплексу на практиці та навіть влучив в одну з віртуальних мішеней - Ту-95.

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F-16 для України: коли навчатимуть українських пілотів

Як раніше повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що навчання українських пілотів на літаках F-16 розпочнеться вже у серпні.

Початок навчання затягнувся через те, що Штати очікують на остаточний план таких тренувань від європейських країн, у яких вони відбудуться. Без цього у Штатах не можуть сертифікувати передачу навчальних посібників, тренажерів та іншого обладнання, необхідного для навчання.

Нещодавно Politico повідомило, що Україна сформувала групу пілотів для навчань на F-16. Туди увійшли вісім військових, які вільно володіють англійською мовою. Ці пілоти готові розпочати тренування на винищувачах, щойно буде готовий офіційний план навчання.

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