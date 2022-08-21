У Севастополі, зазначає він, працює протиповітряна оборона.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляє про спалахи в морі біля Алупки і "бавовну".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хвилин 40-50 тому в Алупці, в морі, від берега на відстані 2-3 кілометри - 6-7 спалахів і пізніше - "бавовни", - зазначив Чубаров.

Він також зауважив, що "увечері правильні дрони мають властивість повертатися на позиції російських окупантів - над Aqyar/Севастополем знову безпілотники, у які орки намагаються влучити із ЗРК "Панцир-С".

"Гауляйтер окупованого Aqyar/Севастополя Развожаєв підтвердив роботу засобів протиповітряної оборони", - написав голова Меджлісу.

Нагадаємо, російська журналістка пророкує звільнення ЗАЕС та знищення Керчинського мосту уже найближчим часом. При цьому, опозиціонерка переконана, що в самому Енергодарі окупанти все ж можуть лишитися, а от у Кимський міст ATACMS прилетить уже незабаром.

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