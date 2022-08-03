Упродовж вівторка, 2 серпня, російські окупанти на адміністративній межі Луганської та Донецької областей відбито дев’ять спроб штурму з боку супротивника - вороги змушені були відійти.
Супротивники хочуть скувати дії Збройних сил України, щоб наші сили не було перекинуто на інші загрозливі напрямки, написав очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"…Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки…", - зазначив чиновник.
Нагадаємо, російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися на українську землю без оголошення війни. Окупантам вдалося захопити частину сходу та півдня нашої країни.
1 серпня Сергій Гайдай повідомив, що росіяни вперто атакують із Попаснянського напрямку у бік Бахмуту Донецької області, хоча і зазнали значних втрат.