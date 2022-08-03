На Луганщині супротивники не в змозі подолати оборонні укріплення наших воїнів і все частіше застосовують авіацію, зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації.

Упродовж вівторка, 2 серпня, російські окупанти на адміністративній межі Луганської та Донецької областей відбито дев’ять спроб штурму з боку супротивника - вороги змушені були відійти.

Супротивники хочуть скувати дії Збройних сил України, щоб наші сили не було перекинуто на інші загрозливі напрямки, написав очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"…Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки…", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися на українську землю без оголошення війни. Окупантам вдалося захопити частину сходу та півдня нашої країни.

1 серпня Сергій Гайдай повідомив, що росіяни вперто атакують із Попаснянського напрямку у бік Бахмуту Донецької області, хоча і зазнали значних втрат.

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