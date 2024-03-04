За добу противник втратив на лівобережжі майже півсотні солдат, 8 гармат та 12 автомобілів.

На півдні України російська армія, попри втрати, рясно атакує ударними дронами, скидами ВОГ та значно підвищила розвідку безпілотниками.

Як повідомили у Силах оборони півдня, отримано підтвердження, що внаслідок вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах на лівобережжі Херсонщини поменшало за добу на 47 окупантів. Також знищено 8 гармат противника, 3 системи радіоелектронної боротьби й забезпечення зв’язку, 12 одиниць автомобільної техніки, 3 човни та 3 фортифікаційні споруди окупантів.

"За минулу добу штурмових дій ворожих підрозділів в напрямку наших плацдармів на лівому березі не фіксувалося. Натомість ворог рясно атакував ударними дронами та скидами ВОГ. Зафіксовано підвищення активності розвідувальних безпілотників – понад 130 прольотів за добу", - йдеться у повідомленні.

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За даними Сил оборони, протягом бойової доби (з 07.00 до 07.00) ворог завдав ракетного удару із застосуванням балістики по відкритій території Шевченківської громади на Миколаївщині. Пошкоджено фасад будівлі сільськогосподарського підприємства, але інформації про постраждалих співробітників не надходило.

Водночас окупанти не припиняли терор мирного населення прифронтових регіонів. Зокрема, загарбники застосували 39 FPV-дронів, 3 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА інших модифікацій 48 осколкових боєприпасів. Внаслідок ударів дронів пошкоджено приватний будинок у Кізомисі.

Також артилерією російська армія 5 разів вдарила по Херсону, двічі - по Велетенському та Садовому. Також були обстріляні Антонівка, Кізомис, Понятівка, Степанівка, Зеленівка, Берислав, Михайлівка, Дудчани, Томина Балка, Саблуківка, Качкарівка, Козацьке та Веселе на Херсонщині.

"Намагаючись показати контроль над навігацією у портовій зоні, окупанти здійснили артилерійські обстріли Очакова та акваторії Очаківської громади та населених пунктів Куцурубської громади на Миколаївщині", - наголошують українські військові.

Під час артилерійських обстрілів Херсонщини загинула одна цивільна особа. Вогнем артилерії пошкоджено близько десятка багатоповерхівок, адміністративні будівлі, об’єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню, господарчі будівлі, півтора десятка приватних будинків та трансформатор.

У ЗСУ також повідомили, що зараз у Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебуває по одному російському кораблю. Ракетоносії з пунктів базування не виходили.

Війна в Україні - ситуація на Півдні

За попередню бойову добу на лівобережжі Херсонщини поменшало на понад сотню російських військових, які "вийшли з ладу" через невдалий штурм позицій ЗСУ та попали під контрбатарейний вогонь українських захисників. Зокрема, противник спромігся на одну атаку без підтримки бронетехніки, але відступив, зазнавши безповоротних і санітарних втрат у кількості понад 40 штурмовиків. Ще на 69 загарбників поменшало на лівому березі через "вогневі заходи" ЗСУ.

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