Остаточне рішення про участь Білорусі у війні ще має бути прийняте у Москві та не залежить від бажань Олександра Лукашенка.

У НАТО вважають, що Білорусь може незабаром приєднатися до повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України.

Про це повідомили неназвані представники Альянсу в коментарі CNN. За даними джерел, Білорусь уже робить кроки для участі у повномасштабному вторгненні.

Імовірність того, що Білорусь приєднається до конфлікту, зростає, заявив військовий представник НАТО, додавши, що Володимиру Путіну "потрібна підтримка".

За словами військового представника, остаточне рішення про участь Білорусі у війні ще має бути прийняте у Москві. "Справа не в тому, що хоче Лукашенко. Питання в тому, чи Путін хоче ще одну нестабільну країну в регіоні?", — сказав чиновник.

Високопосадовець розвідки НАТО окремо зазначив, що, за оцінкою Альянсу, білоруський уряд "готується, щоб виправдати білоруський наступ на Україну". Чиновник розвідки не уточнював, як Білорусь може втрутитися у війну, але сказав, що для Росії необхідно спробувати перекрити військову допомогу НАТО, яка надходить в Україну з боку її західного кордону.

Джерело з білоруської опозиції повідомило, що білоруські бойові підрозділи готові найближчими днями вступити в Україну з тисячами сил, готовими до розгортання.

Раніше повідомлялося, що у МВС не відкидають ймовірність вторгнення Білорусі в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: