Радник міністра зауважив, що Україна чекає на цей наступ та готова дати жорстку відсіч.

Говорити, що Білорусь відмовилась від війни на боці Росії проти України наразі не можливо.

Про це він сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Відкидати можливість вторгнення Білорусі не можна. Обробка Лукашенка продовжується. Путін обробляє Лукашенка, щоб той вступив у бойові дії. Його народ – білоруси – не хочуть воювати і це чітко зрозуміло. В принципі говорити, що Білорусь відмовилась від війни не можливо. Але те, що Лукашенко пробує петляти - це теж позитив для нас. Ми очікуємо і готові до цього наступу, готові на Волині, готові на Житомирщині", - зазначив Денисенко.

Він підкреслив, що Україна розуміє, що така вірогідність є, тому до цього готується.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня у Міноборони України заявили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України (залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти нашої країни). У Генштабі ЗСУ при цьому заявили, що існує велика загроза наступу Республіки Білорусь на Волинському напрямку.

Вчора Міністерство оборони Білорусі заявило, що відводить своїх десантників від українського кордону.

Україна пропонує білоруським військовим відразу здаватися в полон. За даними Міноборони, територію Білорусі використовує Росія для атак на Україну, але серед білоруських військових немає бажання виконувати злочинні накази.

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