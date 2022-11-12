Білорусь обурена, що Україна укріплює свій кордон / REUTERS

Прикордонники Білорусі з обуренням заявили, що українські військові продовжують мінувати прилеглі до кордону території.

Як повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі, Збройні сили України нібито не лише мінують свій кордон із країною-агресором, а й нібито "руйнують дороги" та "об'єкти інфраструктури".

Обурені прикордонники Білорусі, з території якої на мирні міста України регулярно летять ракети, навіть оприлюднили відео, на якому нібито зафіксовано факт "мінування".

Відео дня
Читайте також:
Росіяни обікрали лікарню в Сєвєродонецьку: вивезли майже все сучасне обладнання
Росіяни обікрали лікарню в Сєвєродонецьку: вивезли майже все сучасне обладнання
Міноборони РФ замовило партію новітніх гіперзвукових ракет Циркон - росЗМІ
Міноборони РФ замовило партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон" - росЗМІ
На порятунок буде 10-15 хвилин, хвиля змиватиме все: експерт про ризик підриву РФ Каховської дамби
На порятунок буде 10-15 хвилин, хвиля змиватиме все: експерт про ризик підриву РФ Каховської дамби
Після втечі з Херсона у Маріуполі стрімко зросла кількість ворожих військ - Андрющенко
Після втечі з Херсона у Маріуполі стрімко зросла кількість ворожих військ - Андрющенко
Білоруська армія не вступить у війну проти України: експерт назвав причину
Білоруська армія не вступить у війну проти України: експерт назвав причину
Українські війська швидко завершать визволення Херсонської області - ISW
Українські війська швидко завершать визволення Херсонської області - ISW

Війна в Україні: як Білорусь допомагає Росії

З початку повномасштабного вторгенння Білорусь допомагає Росії у війні. Російські війська зайшли на північ України з території Білорусі, а ворожа авіація використовує їхній повітряний простір для ракетних ударів.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

На думку експерта Олега Жданова, росіяни збиратимуть на території Білорусі угруповання до середини зими. На його думку, воно буде у 100% підпорядкуванні Генерального штабу РФ.

У разі повторного наступу окупантів з території Білорусі українські війська розпочнуть масоване вогневе ураження ворога. Збройні сили України закликали військовослужбовців Білорусі не втручатися у бойові дії і в разі наказу про наступ добровільно скласти зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: