Білоруські прикордонники здивовані, що українці заміновують прикордонну територію.

Прикордонники Білорусі з обуренням заявили, що українські військові продовжують мінувати прилеглі до кордону території.

Як повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі, Збройні сили України нібито не лише мінують свій кордон із країною-агресором, а й нібито "руйнують дороги" та "об'єкти інфраструктури".

Обурені прикордонники Білорусі, з території якої на мирні міста України регулярно летять ракети, навіть оприлюднили відео, на якому нібито зафіксовано факт "мінування".

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Війна в Україні: як Білорусь допомагає Росії

З початку повномасштабного вторгенння Білорусь допомагає Росії у війні. Російські війська зайшли на північ України з території Білорусі, а ворожа авіація використовує їхній повітряний простір для ракетних ударів.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

На думку експерта Олега Жданова, росіяни збиратимуть на території Білорусі угруповання до середини зими. На його думку, воно буде у 100% підпорядкуванні Генерального штабу РФ.

У разі повторного наступу окупантів з території Білорусі українські війська розпочнуть масоване вогневе ураження ворога. Збройні сили України закликали військовослужбовців Білорусі не втручатися у бойові дії і в разі наказу про наступ добровільно скласти зброю.

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