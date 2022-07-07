Тільки за 5 липня окупанти застосували 27 ракет і завдали 14 авіаударів.

Російські окупаційні війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну здійснили 6 443 вильоти оперативно-тактичної авіації та завдали 626 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" та "Калібр".

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

"Тільки 5 липня противник застосував 27 ракет по об'єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктів і завдано 14 авіаударів по об'єктах військової інфраструктури і позиціях наших військ", — сказав він.

За словами Громова, переважна більшість авіаударів, яких завдають російські військові, не досягають поставленої мети.

"Понад 70% випущених некерованих снарядів та керованих авіаракет влучають в поле, в море або поза межами розташування ЗСУ, що свідчить про надійну систему ППО, а також про небажання російських пілотів заходити у зону ураження наших засобів ППО і ризикувати своїм життям", — додав генерал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у РФ є ще понад 2 тисячі старих ракет на кілька місяців бомбардувань.

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