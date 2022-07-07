Це підтверджує нещодавно прийнятий владою РБ документ.

В Республіці Білорусь продовжили дію зони обмеження польотів для всіх типів цивільних суден, включаючи безпілотники, на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні країни. Згідно з документом NOTAMN O0547/22, тепер рішення буде діяти з 8 липня до 7 жовтня 2022 року. Цей захід був введений після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для нанесення ракетних ударів по нашій державі з території РБ. І якщо спиратися на нові терміни, то протягом трьох наступних місяців загроза бомбардувань з боку Білорусі буде зберігатися.

Цією інформацією поділився портал "Беларускі Гаюн", який відстежує всі обстріли України з боку РБ.

У документі NOTAMN O0547/22 сказано, що обмеження не стосується авіації ЗС РБ і Держприкордонкомітету РБ. Позначена територія, де заборонені польоти, не змінилася.

Рішення охоплює південь Білорусі, так як саме з цієї частини держави найчастіше наносяться удари по Україні. З початку повномасштабної війни з території РБ по нашій державі було випущено не менше 689 снарядів.

Нагадаємо, російські окупанти застосовують оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" для обстрілів України з Білорусі. А в кінці травня РФ використала територію РБ для нанесення ударів з далеких бомбардувальників Ту-22М3.

Що стосується потенційного наступу Білорусі, то ознак формування атакуючих угруповань поки не виявлено. Згідно з даними від Генштабу, війська РБ зміцнюють позиції на кордоні і проводять розвідку.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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