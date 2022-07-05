З території Білорусі неодноразово випускали ракети по українським містам та вчиняли провокації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вірить у втягнення білоруської армії у війну, але готується до цього.

Про це Зеленський заявив у промові на 26-му щорічному урядовому круглому столі The Economist "Антитези, трансформації, досягнення в мінливому світі".

Він нагадав, що з території Білорусі по українським містам вже неодноразово випускалися ракети різного калібру.

"Ми розуміємо, що це не рішення білоруського народу. І ми вважаємо, що білоруському народу треба робити все, щоб не втягнутися у цю війну, але має бути й відповідальність людей, які бачать, що відбувається. Не можна мовчати просто і говорити: "Це не ми, це з нашої території РФ робить ці постріли". Я вважаю, що це несправедливо", - сказав президент.

За його словами, Україна вірить, що Білорусь не втягнеться у цю війну, але "провокації є, і вони будуть".

"Білорусь під загрозою цього втягнення. Ми зі свого боку можемо сказати тільки одне - ми до цього готуємося", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник зазначив, що загроза наступу на Україну військ з Білорусі залишається.

2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не прагне воювати в Україні, хоча її намагаються втягнути у війну. Також він стверджував, що наприкінці червня з території України нібито запустили ракети по білоруських військових об'єктах, і ці ракети нібито перехопила ППО.

Військові експерти вважають, що сил та засобів білоруської армії недостатньо для проведення масштабної воєнної операції.

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