Сили оборони готові до будь-якого сценарію розвитку подій, запевнив Андрій Демченко.

Заяви Лукашенка про "українську загрозу" – це підігрування Росії, заявив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Оскільки вже неодноразово вони створюють якусь загрозу, звинувачуючи Україну. А в подальшому говорять про якесь нарощування сил, потім знімають ці сили, бо не бачать загрози. Це черговий інформаційний вплив. Я не виключаю, що вони в рамках цього будуть вимушені здійснювати переміщення техніки, особового складу. Можливо не у великій кількості, але для того, щоб можна було створити картинку, що це відбувається", – заявив Демченко.

Він також додав, що подібні переміщення військової техніки в Білорусі відбуваються не в бік кордону з Україною, а всередині самої країни. Наразі ж прикордонники не фіксують нарощування сил Білорусі – ані техніки, ані особового складу.

Відео дня

"Зважаючи на те, що Білорусь залишається в полі впливу країни-терористки Росії, цей напрямок є загрозливим. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації, на будь-якому напрямку. І тому й продовжуються ті дії України щодо укріплення й лінії кордону і прикордоння, де знаходяться Сили оборони", – додав Демченко.

Білорусь погрожує Україні: що відомо

Напередодні стало відомо, що Білорусь стягує війська до кордону з Україною. Вказівку посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках біля українського кордону дав Олександр Лукашенко. Причиною цьому став нібито проліт українського БПЛА у повітряному просторі Білорусі.

На думку ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, якщо білоруський правитель Олександр Лукашенко вступить у війну проти України, його армію буде розбито.

Вас також можуть зацікавити новини: