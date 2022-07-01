Окупанти не дотрималися заяв про деокупацію острова, яку вони публічно назвали "жестом доброї волі".

Пара російських винищувачів Су-30 обстріляла острів Зміїний забороненими фосфорними бомбами.

Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі". Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Більбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань", - заявив Залужний.

Главком ЗСУ наголосив, що ці факти необхідно знати усім, хто говорить про домовленості з Росією.

"Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна "влучність" нанесення ударів. Увага на відео", - додав Залужний, опублікувавши відео ударів.

Нагадаємо, 30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений на самому початку повномасштабної війни.

Напередодні втечі росіян з острова українські сили в черговий раз вдарили по позиціях противника на Зміїному ракетними та артилерійськими підрозділами. Але в Міноборони РФ стверджують, що відведення військ є "жестом доброї волі", не визнаючи поразку і втрату важливого стратегічного об'єкта. Це вже стало причиною для мемів, які сколихнули соцмережі.

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