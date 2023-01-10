Загальна площа, охоплена полум'ям, перевищила 1 кілометр квадратний.

У Москві виникла масштабна пожежа, ранг якої підвищили до третього. Загальна площа, охоплена полум'ям, перевищила 1 тисячу метрів квадратних. До гасіння довелося залучити авіацію.

Як повідомили в прес-центрі московського ГУ МНС в коментарях росЗМІ, спочатку загорілося звалище сміття. Потім вогонь перекинувся на склади парфумерії, адміністративну будівлю і гуртожиток неподалік від станції метро "Дмитрівська".

На площі 500 метрів квадратних обвалився дах. Ранг пожежі підвищили до 3-го і залучили до гасіння авіацію. З гуртожитку поруч з епіцентром пожежі евакуювали 230 осіб, повідомили в московському МНС. Інформація про постраждалих і жертв поки відсутня.

Відео дня

У відомстві також попередили, що за адресою вул. Добролюбова, б. 1, де було зафіксовано загоряння, розташовані не тільки складські приміщення і гуртожиток, а й кілька автосервісів. Вогонь може поширитися і на них.

Пожежі в Росії: остання інформація

За останні місяці на території РФ різко зросла кількість пожеж. Одна з останніх виникла у селищі Моква під Курськом. В результаті у місцевих жителів зникла електрика.

Масштабна пожежа спалахнула 5 січня у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ". Площа, яку охопив вогонь, склала приблизно 400 метрів квадратних.

Ще одну пожежу на початку 2023 року зафіксували на військовому об'єкті у Бєлгородській області. Жителі Нового Оскола повідомили про вибухи і детонацію боєприпасів.

Інцидент, який за масштабами схожий з поточним в Москві, стався в кінці грудня у Краснодарському краї. Пожежа охопила площу понад 1 тисячу метрів квадратних.

Вас также могут заинтересовать новости: