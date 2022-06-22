У рамках навчань "відпрацюють питання" щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу.

Міноборони Білорусі з 22 червня по 1 липня в Гомельській області на кордоні з Україною проводить мобілізаційні навчання військових комісаріатів.

Про це пише пропагандистський ресурс Белта.

У Мінську переконують, що навчання мають щорічний характер: "Торік аналогічне (навчання) було проведено з військовими комісаріатами Могильовської області".

У рамках навчань "відпрацюють питання" щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу.

За час перебування на військових зборах з військовослужбовцями проведуть заняття.

"В ході навчання передбачено виконання військовими комісаріатами заходів щодо оповіщення та подачі військовозобов'язаних на пункти відправки у військові частини. Після формування відповідних команд військовозобов'язані будуть відправлені за місцем проживання, таким чином буде перевірено питання контрольного оповіщення", - йдеться в повідомленні Міністерства.

На пунктах виряджання будуть розгорнуті відповідні пункти оповіщення та збору.

В ході навчання спланована участь підрозділів сил Спеціальних Операцій Збройних Сил республіки.

"Поставка мобілізаційних ресурсів у військові частини не планується, а призвані у військові комісаріати на навчальні збори військовозобов'язані братимуть участь у мобілізаційному навчанні у складі військових комісаріатів", - повідомляє Міноборони Республіки.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Вчора, 21 червня, російські війська окупували ряд довколишніх сіл.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, найближчого тижня РФ спробує атакувати Лисичанськ. Як зазначає, своєю чергою, Генштаб окупанти вже наближаються до міста, територія під вогнем.

Крім того, росіяни намагаються відновити наступ на Слов'янськ.

Агресії Путіна допомагає і Білорусь. Українські військові помітили ведення силами Республіки розвідки на кордоні з нашою країною.

Якщо президент Росії "дотисне" Лукашенка вступити у війну проти української держави, то білоруська армія може сформувати ударне угруповання і почати активні бойові дії протягом місяця, говорили раніше експерти.

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