Загарбники хочуть вийти на адміністративні межі Луганської області.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Про це йдеться у оперативній інформації Генерального штабу щодо російського вторгнення.

Також на Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали.

Із мінометів та ствольної артилерії ворог продовжив обстріли позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення на зазначеному напрямку.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує роботи щодо побудови другої лінії оборони. Посилює артилерійське угруповання та нарощує систему протиповітряної оборони.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили.

На Харківському напрямку ворог протягом доби активних дій не проводив. Посилив поліцейсько-адміністративний режим на тимчасово захоплених територіях.

У Чорноморській та Азовській морській зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

Як повідомляв УНІАН, російські війська на території невизнаного Придністров'я перебувають у підвищеному стані боєготовності. Ба більше, вони почали перевірку місцевих збройних формувань.

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