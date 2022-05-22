Водночас російські війська продовжують перебувати у підвищеному стані боєготовності.

Російські війська на території невизнаного Придністров'я перебувають у підвищеному стані боєготовності. Ба більше, вони почали перевірку місцевих збройних формувань.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Обстановка на Бесарабському напрямку залишається напружено. РФ перевіряє місцеве військо.

"Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеному ступені бойової готовності. Основні зусилля окупанти зосереджують на підтриманні озброєння та військової техніки в готовності до застосування. Проведено перевірку місцевих збройних формувань", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються, але не можуть відновити роботу аеродрому в невизнаному придністровському Тирасполі, бо там все розікрали.

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі паркани, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускають, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважає атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. Тим не менш, контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилили.

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