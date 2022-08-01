Українські воїни взяли полонених під час успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, зазначили у ВМС ЗСУ.

Упродовж минулої доби морські піхотинці Військово-морських сил Збройних сил України взяли у полон 11 російських окупантів.

Супротивників взяли у полон під час успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, йдеться на сторінці ВМС ЗС України у Facebook.

"...Минулої доби морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

За даними ВМС, у полон потрапили офіцер супротивника, один прапорщик та дев’ять так званих "мобілізованих" з самопроголошеної "ДНР".

"...Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів...", - зазначається у повідомленні.