Збройні Сили України продовжують ефективно битися з окупантами. Вони знешкоджують ворогів на всіх напрямках і здобувають перемоги, про що йдеться у зведеннях Генштабу. Щоб знищувати супротивників, воїни ЗСУ використовують сучасну зброю. У список входить і протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" українського виробництва. Нещодавно наші солдати показали його в дії.
На відео нижче демонструється, як по дорозі на дистанції кількох сотень метрів їде техніка російських окупантів. Бійці ЗСУ здійснили перший залп снаряда зі "Стугна-П", який пішов по дуговій траєкторії і впав поруч з ціллю. Противники тут же кинулися тікати, залишивши техніку на "поживу" для другого пострілу. Він потрапив прямо в бойові машини ворога, перетворивши їх на металобрухт.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.