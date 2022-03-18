На Волинському напрямку зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації.

Командування збройних сил РФ продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців.

Про це повідомляє прес-центр Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та Хезболи.

На Волинському напрямку зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації.

На Поліському основні зусилля окупантів були зосереджені на утриманні зайнятих раніше рубежів та здійсненні заходів підготовки для можливого наступу на Київ.

На Сіверському напрямку ворог намагається утриматись на визначених рубежах, відновити боєздатність підрозділів та поповнити запаси. Окупанти продовжують часткове блокування міста Чернігова та здійснюють артилерійські обстріли міста.

У районі міста Бровари окупанти періодично здійснюють артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України.

На Слобожанському напрямку, з метою відновлення наступальних дій на міста Суми та Харків, окупанти намагаються поповнити запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів та вимушені передчасно задіяти накопичені людські резерви. У напрямку на місто Ізюм ворог намагається відновити наступальні дії.

На Луганському та Донецькому напрямках основні зусилля противник зосередив на підготовці до наступу на Сєвєродонецьк і оточенні Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку ворог активні дії не проводив.

Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя. В акваторії Чорного моря, противник намагається проводити демонстраційні дії.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку вторгнення Росії в Україну склали близько 14 тис. осіб особового складу.