Ймовірно, Україна намагається отримати важелі впливу для майбутніх переговорів з Росією.

Вторгнення України на територію Росії може призвести до швидшого закінчення військового конфлікту.

Про це написав аналітик Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд для Foreign Policy. За його словами, останні чотири дні різко змінили російсько-українську війну. Операція українських сил в Курській області швидко перетворилась на найбільше територіальне просування з часів успішного контрнаступу у Харкові та Херсоні восени 2022 року.

Ефект несподіванки

Наразі незрозуміли, чи змогли росіяни зупинити просування ЗСУ. Втім, у мережі з'являються все більше кадрів з полоненими росіянами та знищеними колонами російської техніки. Подекуди ситація дуже схожа за перші хаотичні дні великої війни.

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"Операція демонструє здатність України домагатися несподіванки та використовувати раптові прориви, в чому Росія незмінно зазнає невдачі з початку конфлікту", - зазначив аналітик.

Крім того, це перший випадок вторгнення іноземних військ у ПФ з часів Другої світової війни. Відтак, Україна демонструє росіянам, що війна повертається на їхню територію.

Схоже, Захід одобрив операцію. Білий дім та ЄС заявили, що рішення про проведення операції має приймати сама Україна. Раніше союзники заявляли, що напад на РФ може стати "червоною лінією", початком Третьої світової війни та ядерним Армагеддоном. Але українці це зробили.

Умланд зазначив, що ефект і мета Курської операції можуть полягати в тому, щоб стерти аргументи про "червону лінію".

Наступ в Курській області розвивається, а Київ наразі дотримується інформаційної тиші. Про стратегічні цілі України говорили поки рано. Одне з припущень, яке набуло широкого поширення, полягає в тому, що це може призвести до швидшого закінчення конфлікту.

Операція ЗСУ дає зрозуміти диктатору Володимиру Путіну, що Україна зберігає значний потенціал для заподіяння болю Росії. Якщо українські сили зможуть утримати та зберегти контроль над територією РФ, це може посилити вплив України на будь-які можливі переговори про припинення війни. Тим часом українці стягують резерви та закріплюються на зайнятих рубежах.

Крім того, Умланд заявив, що блискавичний прорив України підриває поширену ідею, що Путін тримає в руках усі карти і може диктувати умови припинення вогню. Київ дає зрозуміти, що отримання важелів впливу на переговорах є однією з цілей наступу.

Ціль та мета

Зазначається, що ймовірна ціль операції узгоджується з недавніми заявами президента Зеленського, що Київ готовий до переговорів.

"Нам не обов'язково повертати всі території військовим шляхом. Думаю, що цього можна досягти і за допомогою дипломатії", - сказав він.

Окупована територія РФ може бути обмінятися на окуповану територію України.

"Можливо, ідея полягає в тому, щоб обидві держави відступили у межі своїх визнаних кордонів?", - написав колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт на платформі Х.

Схоже, Київ готує основу для потенційних переговорів, прагнучи зміцнити свою позицію та публічно заявляючи про готовність. Аналітик зазначив, що це також є реакцією на кілька факторів.

Один із них - зростаюча втома від військового конфлікту серед українського населення. Зростає кількість тих, хто каже, що Україна могла б обміняти частину окупованих територій на мир.

По-друге, дедалі більше критики у світі викликає те, що Україна неодноразово виключала переговори з РФ.

Крім того, стратегічне становище України є ризикованим, навіть якщо вона стримує Росію та зберігає потік західної зброї. Не можна виключати перемоги Дональда Трампа та раптового припинення американської допомоги, і навіть адміністрація Гарріс може зіткнутися з труднощами при формуванні майбутніх пакетів підтримки.

Азартна гра за важелі впливу

"Можливо, Зеленський вирішив зіграти в азартну гру, щоб змінити та прискорити динаміку конфлікту, у тому числі отримати більше важелів впливу, якщо переговори розпочнуться раніше, ніж передбачалося", - пише аналітик.

Зазначається, що поки Україна не має важелів впливу, тож Київ змушений апелювати до моральних, нормативних та юридичних аргументів при спілкуванні зі своїми іноземними партнерами щодо будь-якого світу, що не передбачає повного звільнення.

У березні 2022 року прямі переговори між Україною та Росією на білоруському кордоні були не переговорами, а висуванням Росією умов капітуляції України. У квітні 2022 року переговори за посередництвом Туреччини в Стамбулі ні до чого не привели - ціною за припинення конфлікту мало стати значне обмеження суверенітету та здатності України захищатися.

Росія пропонує Україні назавжди поступитися, окрім Криму, ще Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями, зокрема значні території, які Росія ніколи не окуповувала.

Операція в Курській області - останні новини

9 серпня в мережі з'явилося відео українських воїнів із російського міста Суджа Курської області.

На записі - бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади ЗСУ біля будівлі філії російського "Газпрому".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські війська зайшли вглиб території РФ у Курській області на 30-35 кілометрів.

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