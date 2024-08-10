Раптові операції вкрай важко реалізовувати в умовах війни дронів, які постійно у небі над лінією зіткнення.

Раптове вторгнення України в Курську область продемонструвало, що ефект несподіваності все ще важливий у війні, кажуть аналітики.

Як пише Business Insider, Інститут вивчення війни заявив у своєму оновленому звіті в четвер, що "відсутність послідовної відповіді Росії" на просування України в Курську область свідчить про те, що вона застала Росію зненацька. Це, а також значний прогрес, якого досягла Україна за три дні, "вказує на те, що українські сили змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією".

Зазначається, що елемент несподіванки був рідкістю під час вторгнення Росії в Україну. Аналітики давно помітили, що поширення безпілотних літальних апаратів на полі бою ускладнює будь-якій стороні непомітне пересування.

Відео дня

"І російські, і українські сили намагалися досягти оперативної несподіванки протягом останніх півтора років бойових дій через частково прозоре поле бою в Україні", - заявили в ISW.

Але часткова прозорість все ще залишає простір для прихованої атаки. Українські війська у вівторок сміливо просунулися до Курська. Ця операція контрастує з їхніми попередніми ударами по цілях у Росії.

Попередні удари покладалися на безпілотники та ракети, а не на наземні сили. Геолокаційні кадри та облікові записи з Росії показують, що Україна змогла зробити "швидкий прогрес".

Деякі російські військові блогери заявили, що ЗСУ просунулися на кілька десятків кілометрів вглиб Курської області. Перевіреної інформації про просування небагато, і Україна її офіційно не визнавала. Але на це натякнув президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в четвер, сказавши, що "Росія принесла війну на нашу землю, і вона повинна відчути, що вона зробила".

"Росія не була готова до такої атаки, офіційні особи надали суперечливу інформацію", - пише видання.

Домінування безпілотників

Україна змогла застати Росію зненацька, незважаючи на постійне спостереження.Під час війни в Україні безпілотники використовувалися ширше, ніж будь-який попередній конфлікт.

Масштабне відеоспостереження на полі бою допомогло зробити війну повільною та важкою справою. Можливість бачити, як ворог готується, означає, що жодна сторона не використовувала широко раптових атак, які могли б досягти великих успіхів.

Натомість боротьба була виснажливою, коли кожна сторона намагалася знищити одна одну артилерійськими ударами та наземним просуванням.

Аналітик Райлі Бейлі на початку цього року розповів виданню, що рівнинний ландшафт України та поширення безпілотних літальних апаратів перешкоджають використанню важкої зброї, як-от танків.

"Багато механізованих маневрених бойових дій на певному рівні ґрунтується на несподіваності на здатності швидко просуватися вперед і застати ворога зненацька. За всіма ознаками, уздовж нинішньої лінії фронту, це насправді неможливо", - сказав він.

Дорогі російські дрони спостереження також дозволяють Росії контролювати та атакувати будь-яке скупчення українських військ і техніки.

Операція в Курській області - останні новини

9 серпня в мережі з'явилося відео українських воїнів із російського міста Суджа Курської області.

На записі - бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади ЗСУ біля будівлі філії російського "Газпрому".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські війська зайшли вглиб території РФ у Курській області на 30-35 кілометрів.

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