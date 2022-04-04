В Україні має бути побудований спеціальний табір відповідно до міжнародного права.

Кількість полонених російських військових становить нині близько 600 осіб.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону, передає "Укрінформ".

"Коли ми говоримо про загальну цифру, то їх близько 600 зараз. Ви знаєте, у нас має бути побудований спеціальний табір відповідно до міжнародного права", - зазначила Верещук.

За її словами, сьогодні відбулася нарада за участю урядовців, на якій обговорювалося це питання. "І найголовніше, говорили про те, як змусити росію допустити Червоний Хрест до наших полонених, змусити Росію відпустити наших полонених, які з 2014 року деякі з них, і так само жінки, знаходяться на території Донецької та Луганської областей", - додала Верещук.

Вона також відповіла на запитання про те, чи завжди обмін є рівноцінним по кількості: "Наприклад, коли міняли моряків, то за 11 росіян отримали 19 наших моряків".

Як повідомлялося, 1 квітня українська влада поінформувала про обмін полоненими з РФ у форматі "86 на 86" у Запорізькій області. За словами Верещук, однією з принципових позицій української сторони було включення 15 жінок-військових до числа звільнених.

24 березня Україна визволила з полону 19 моряків і 10 військовослужбовців.

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