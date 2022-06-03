З метою утримання рубежів оборони окупанти посилюють передові позиції за рахунок переміщення резервів.

Окремі підрозділи окупантів втратили щонайменше 50% особового складу на Попаснянському напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"З метою утримання рубежів оборони окупанти посилюють передові позиції за рахунок переміщення резервів на вірогідні напрямки висування підрозділів Сил оборони. Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним перенесенням термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях.

Раніше в американському Інституті вивчення війни констатували, що росіяни, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 2 червня росіяни втратили в Україні 30 850 своїх військових.

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