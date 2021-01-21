В боротьбі за ДАП загинули понад 2 сотні бійців.

Сьогодні, 21 січня, українці згадують трагічні події в Донецькому аеропорту. Рівно шість років тому, 21 січня 2015 року, стало остаточно зрозуміло, що українська армія втратила останнє українське місце на мапі вже тоді окупованого Донецька.

Читайте такожВ Україні сьогодні вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту (відео)Як повідомляє ТСН, побратими і рідні кіборгів, які до останнього захищали ДАП, зібрались нині біля Михайлівського собору в столиці.

«В боротьбі за ДАП загинули понад 2 сотні бійців. Найбільше полягло 20 січня, коли бойовики підірвали бетонні перекриття нового терміналу. Вже 21-го в полон потрапили останні кіборги - це були переважно бійці 90-го батальйону», – говориться в сюжеті.

І саме їхні рідні та близькі прийшли сьогодні до Михайлівського собору на панахиду.

Бої за Донецький аеропорт

Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України.

20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських захисників.

22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з термінала, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапила до полону.

Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні.

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Автор: УНІАН