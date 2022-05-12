Є загроза того, що супротивник завдасть ударів по українській території з Чорного моря, попередив речник Міністерства оборони України.

Російські загарбники намагаються нарощувати військову присутність на острові Зміїний, щоб блокувати морські комунікації України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Агресор продовжує активні бойові дії у східній операційній зоні, здійснює вогневий вплив вздовж усієї лінії бойового зіткнення, а також намагається бити вглиб нашої оборони. І найбільша активність окупантів, як і раніше, спостерігається зараз на Слобожанському і Донецькому напрямках", - сказав Мотузяник.

Він зазначив, що продовжує зберігатися загроза завдання ворогом ударів крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря по військових і цивільних об'єктах України.

"У чорноморській операційній зоні окупанти проводять заходи з нарощування військової присутності на острові Зміїний, а також на захоплених територіях України проводять тактику терору проти цивільного населення", - наголосив Мотузяник.

Речник уточнив, що мета нарощування окупантами присутності на Зміїному полягає у блокуванні морських комунікацій України.

"Також противник посилює систему протиповітряної оборони на західному узбережжі Кримського півострова. Зокрема, в районі селища Чорноморське, мис Тарханкут, розгорнуто зенітну ракетну батарею ЗРК С-300 у складі трьох пунктів управління", - сказав Мотузяник.

На Бессарабському напрямку, за його словами, суттєвих змін не зафіксовано. Там ситуація залишається доволі напруженою.

Нагадаємо, війська Росії 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.

Росіяни також обстрілювали нашу територію з озброєння кораблів, які перебували в Чорному морі.

2 травня біля острова Зміїний Збройні сили України знищили два ворожих катери типу "Раптор".

7 травня біля Зміїного українські військові підбили ворожий катер типу "Серна".

У британській розвідці повідомляли, що Росія хоче закріпитися на Зміїному острові, щоб домінувати на частині Чорного моря.

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