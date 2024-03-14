Чиновник під час свого візиту до Вашингтона закликав до постійної допомоги Україні в боротьбі з російськими окупантами.

Результат війни в Україні буде вирішено цієї весни і влітку, заявив сьогодні ввечері після зустрічі у Вашингтоні глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Як пише Sky News, закликаючи до постійної підтримки України на тлі сумнівів щодо продовження військової допомоги США Києву, Боррелл заявив журналістам, що Україна не може чекати результатів президентських виборів у США в листопаді.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Українські військові продовжують стримувати тиск ворога на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це заявив начальник прес-служби штурмової бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов.

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"На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація залишається досить напруженою, але стабільною. Сили оборони тримають оборону. За минулу добу нашими підрозділами було відбито 15 атак ворога, усі успішно. Зараз ворог більш активний на Лиманському напрямку. Там ворог здійснив 11 спроб захопити позиції Сил оборони, на Куп'янському напрямку таких атак було 4", - сказав офіцер.

Російські війська збільшують інтенсивність використання дронів на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це заявив начальник прес-служби штурмової бригади "Сталевий рубіж" Іван Шевцов.

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