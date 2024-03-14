Війна зайшла в глухий кут, але українська держава не програє, вважають західні журналісти.

Триває повномасштабна війна в Україні, і російські загарбники можуть скористатися затримкою допомоги Києву від Вашингтона й почати активніше тиснути на фронті.

Так вважають журналісти The New York Times. "У довгостроковій перспективі зменшення підтримки Америки, ймовірно, змусить Україну поступитися більшою кількістю землі. Російські війська зараз утримують близько 20%... території України, і вони хочуть більше", - пише видання.

Журналісти згадують слова російського диктатора Володимира Путіна, де він заявив, що РФ хоче захопити весь Донбас та прибережні регіони України. Видання зазначило, що Росії у минулому дорого коштували успіхи на українській землі.

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"...Росія зазнала десятки тисяч втрат, щоб взяти місто Бахмут, яке обидві сторони називали "м'ясорубкою". Україні потрібно було багато боєприпасів, щоб місяцями відбивати напади Росії на місто. Сьогодні у неї швидко закінчилися б запаси, і їй довелося б тікати - і Росія менше постраждала б від своєї перемоги. Знаючи це, Росія може почати тиснути активніше", - зазначають журналісти.

На думку видання, європейські країни хоч і намагаються компенсувати нестачу американської допомоги, але вони не здатні замінити її повністю. Зокрема, журналісти вказують на проблему Європи у виготовленні артилерійських снарядів.

"У минулому США відмовлялися від військових зусиль, як правило, після поразок на полі бою, або коли громадськість втрачала довіру до справи. Ні те, ні інше не вірно для України. Війна зайшла в глухий кут, але Україна не програє. І більшість американців все ще підтримують надання допомоги", - підсумовує видання.

Стосунки Україна - США - новини, які варто прочитати

Раніше The Hill повідомляв, що Палата представників Конгресу США може направити власний законопроект про допомогу Україні, який буде суттєво відрізнятись від затвердженого Сенатом проекту закону, у якому передбачено 95 млрд доларів для України, Ізраїлю і Тайваню.

Ключовою зміною є те, що спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував перетворити допомогу у програму позики або ленд-лізу, "щоб американські платники податків не витрачали десятки мільярдів доларів без жодних очікувань на повернення".

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