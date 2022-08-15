Наразі ЗСУ створили передумови для активних дій на суходолі.

Бойові дії на півдні України перебувають у першій важливій фазі деокупації території Збройними силами України.

Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець телеканалу "Еспресо".

За його словами, українські захисники знищують логістику ворога, що є передумовою для активних дій.

"Щодо Херсона та півдня України, то не потрібно формувати надмірні очікування. Поки що битва за південь України перебуває в першій, або важливій фазі. Збройні сили України змогли ізолювати бойові дії коштом використання високоточних ракет по складах та командних пунктах окупантів. Ми знищуємо систему логістики, управління та протиповітряної оборони росіян. Такі дії є передумовою для активних дій на суходолі", - пояснив Згурець.

Аналітик додав, що для ЗСУ важливо знищувати склади з боєприпасами та командні пункти на лівому березі Дніпра Херсонщини.

"Якщо ворожі командні пункти перемістились з правого берега Дніпра на лівий, то це не означає, що керівництво військами у ворога втрачене. Думаю, що процес контролю залишається. Питання лиш в тому, щоб ми знищували ці командні пункти на лівому березі Дніпра", - підсумував він.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські окупанти не можуть використовувати два основних автомобільних мости для постачання угруповання на західному березі Дніпра в Херсонській області. В результаті всі поставки для війська РФ розміром кілька тисяч залежатимуть від двох понтонних поромних переправ.

Своєю чергою американські аналітики прогнозують, що РФ, ймовірно, втратить здатність захищатися від будь-яких контратак на Херсонщині.

Напередодні глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що верхівка окупантів залишає правобережну частину Херсонської області.

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