Роль наземних безпілотників стає усе важливішою на сучасному полі бою.

Наземні роботи, які в усе більшій кількості з’являються на фронті в Україні, часто використовуються у спосіб, який не передбачали навіть самі виробники. Про це пише Business Insider.

Кулдар Вяярсі, засновник і генеральний директор естонської компанії Milrem Robotics, каже, що "українські військові справді креативні, і вони справді знаходять дуже прості способи, як отримати ще більше від обладнання".

Естонська компанія виробляє автономних наземних роботів, які можуть збирати розвідувальні дані, евакуювати поранених солдатів, знешкоджувати вибухові пристрої та виконувати функцію мобільної вогневої платформи, якщо поставити на них турель з кулеметом. Але в умовах війни, коли креативність – "це буквально питання життя і смерті", українські військові знаходять способи адаптації цих роботів і до інших завдань, каже Вяярсі.

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Він відмовився розкривати подробиці про те, що ж таке незвичне вигадали українські військові, пославшись на міркування секретності. Але зауважив, що "креативність українських військ справді викликає захоплення".

Олександр Ябчанка, керівник роботизованих систем українського батальйону "Вовки Да Вінчі", розповів Business Insider, що його підрозділ використовує наземних роботів зокрема для мінування місцевості, евакуації загиблих та підриву важливих російських об’єктів.

Сили оборони використовують не тільки естонських роботів, але й зразки вітчизняного виробництва. Більшість моделей передбачають можливість їх модифікації під різні задачі.

"Наземні роботизовані системи – це набори Lego", – сказав Ябчанка.

Вяярсі каже, що війна в Україні виправдала ставку його компанії на цю технологію, хоча до 2022 року існували сумніви щодо наземних роботів, попри визнання їх потенційної користі в оборонній царині.

Ця війна "продемонструвала, що безпілотні наземні транспортні засоби відіграють справді важливе місце на полі бою", – сказав він.

Як зазначає Business Insider, західні армії раніше вже використовували роботів у попередніх конфліктах, але зовсім не в таких масштабах, які є в Україні. За словами Вяярсі солдати можуть "використовувати безпілотні системи як першу лінію оборони чи наступу" і їм не потрібно перекидати війська на передню лінію.

"Я вважаю дуже важливим те, що в Європі нам потрібно вивчати, і дуже серйозно вивчати те, що відбувається в Україні: що працює, що ні, який спосіб мислення потрібно змінити, щоб бути краще оснащеними, якщо — сподіваюся, цього ніколи не станеться — але якщо Росія вирішить розширити свою воєнну активність", - сказав естонський підприємець.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, міністр оборони України Рустем Умєров відповів на критику суспільства щодо відсутності або неналежної якості оборонних укріплень. За його словами, нові фортифікації добре маскують, тому їх і не видно.

Також ми розповідали, що російські окупанти навмисно атакують FPV-дронами цивільне населення України. Таких інцидентів за останній рік стало значно більше, йдеться у звіті ООН.

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