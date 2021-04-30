Станом на 7:00 30 квітня штаб зафіксував одне порушення режиму припинення вогню.

Окупанти протягом 29 квітня 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів поранено одного військового.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

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Неподалік Невельського та Опитного російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. В районі Луганського та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Пісків, Золотого-4 та Верхньоторецького збройні формування РФ здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Біля Шумів російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться у зведенні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 30 квітня штаб зафіксував одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

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Автор: Яна Ставська