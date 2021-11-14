В результаті обстрілу бойовиків постраждав водій санітарного авто, він перебував у важкому стані.

За минулу добу, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, в результаті чого поранений український військовослужбовець. Вранці проросійські збройні формування обстріляли санітарні машини ЗСУ, важко поранений водій-санітар.

Як повідомили у прес-центрі штабу Операції Об'єднаних сил, один воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний, стан здоров'я другого воїна – важкий.

Біля Невельського зранку збройні формування обстріляли санітарні машини ЗСУ.

Читайте також"Штірліц" розкрив свіжі втрати бойовиків на Донбасі"Зранку проросійські збройні формування обстріляли санітарні машини ЗСУ. Водій-санітар дістав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – важкий", – йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.

Нагадаємо, ввечері 13 листопада стало відомо, що на Донбасі збройні формування РФ з початку доби п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

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Автор: Лариса Бекета