Бойовики на Донбасі у четвер, 15 липня, обстріляли селище Нью-Йорк у Донецькій області.
Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.
"Сьогодні близько 19:30 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк, вже вкотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте", - сказано у повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку та дах гаража. Інформації щодо постраждалих поки що немає.
Кириленко додав, що поліція попередньо кваліфікувала обстріл за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Правоохоронці Донеччини поки не повідомляли про це.
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