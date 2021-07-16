Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку та дах гаража.

Бойовики на Донбасі у четвер, 15 липня, обстріляли селище Нью-Йорк у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

"Сьогодні близько 19:30 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк, вже вкотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте", - сказано у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку та дах гаража. Інформації щодо постраждалих поки що немає.

Кириленко додав, що поліція попередньо кваліфікувала обстріл за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Правоохоронці Донеччини поки не повідомляли про це.

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Автор: Олег Давигора