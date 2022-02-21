Кількість порушення "тиші" з початку доби перевищила пів сотні.

З боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення "тиші" на Донбасі. Четверо українських військових поранено.

Про це повідомили в штабі ООС.

Станом на 17 годину, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості", - йдеться в повідомленні.

Обстріли вели з артилерії калібру 122 мм та 152 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, протитанкових керованих ракетних комплексів тощо.

"Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - зазначили в штабі.

Російсько-окупаційні війська обстріляли Талаківку, Піщевик, Водяне, Красногорівку, Мемрик, Станицю Луганську, Щастя, Лебединське, Чермалик, Кам’янку, Новолуганське, Новоселівку Другу, Новомихайлівку, Лопаскине, Гнутове, Врубівку, Павлопіль, Зайцеве, Піски, Миколаївку, Верхньоторецьке, Троїцьке, Луганське, Лобачеве, Старогнатівку, Гранітне, Мар’їнку, Опитне, Широкіне, Причепилівку, Нью-Йорк та Новотошківське.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та продовжують давати відсіч і стримувати збройну агресію Російської Федерації.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати режим припинення вогню. За минулу добу, 20 лютого, вони здійснили 80 обстрілів українських позицій, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажки "ЛДНР" оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії. Пізніше стало відомо, що ролики терористів пасічника і Пушилін записали за кілька днів до ескалації ситуації.

Увечері того ж дня американський президент Джо Байден заявив, що впевнений у тому, що Путін вже прийняв рішення про вторгнення в Україну найближчими днями або тижнями.

Своєю чергою бойовики звинуватили ЗСУ в провокаціях і обстрілах окупованих територій. Секретар РНБО Олексій Данилов закликав не вірити російським найманцям і в черговий раз підкреслив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

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