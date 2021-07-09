Протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.
Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один український військовий отримав кульове поранення.
«Стан здоров’я воїна – задовільний», – говориться у повідомленні.
Обстріли на Донбасі 8 липня
Читайте такожРосійські окупанти поранили українського бійця на ДонбасіЗафіксовані наступні порушення:
- поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів;
- біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру;
- у напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї;
- у районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів;
- неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Обстріли на Донбасі 9 липня
Станом на 07:00, 9 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Зокрема:
- поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм;
- неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів;
- а у напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.
Українські захисники відкрили вогонь у відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації, а також повідомила представників Місії ОБСЄ про факти порушень.
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