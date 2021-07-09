Бойовики різко збільшили обстріли на Донбасі: один боєць загинув, ще один – поранений

Вже зранку у зоні проведення ООС зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню окупантами.

Протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один український військовий отримав кульове поранення. «Стан здоров’я воїна – задовільний», – говориться у повідомленні. Обстріли на Донбасі 8 липня Читайте такожРосійські окупанти поранили українського бійця на ДонбасіЗафіксовані наступні порушення: поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів;

біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру;

у напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї;

у районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів;

неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли на Донбасі 9 липня Станом на 07:00, 9 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Зокрема: поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм;

неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів;

а у напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації, а також повідомила представників Місії ОБСЄ про факти порушень. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Катерина Шварц

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