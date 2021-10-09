Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил 8 жовтня дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Читайте такожНа Донбасі сторони не бажають дотримуватися перемир'я - місія ОБСЄПоблизу Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.
Біля Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.
В бік населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7:00 ранку, 9 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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