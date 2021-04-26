Ворог підступно порушив режим припинення вогню.

На Донбасі сьогодні ввечері ворожим вогнем було поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляється на сторінці ОТУ "Північ" у Facebook.

"Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок український захисник отримав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу й доправили до медзакладу. Він перебуває у задовільному стані.

На місце обстрілу прибули керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Станом на 17:00 26 квітня в районі ООС зафіксовано шість ворожих обстрілів.

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Автор: Юрій Годован