На Донбасі сьогодні ввечері ворожим вогнем було поранено українського військовослужбовця.
Про це повідомляється на сторінці ОТУ "Північ" у Facebook.
"Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників", - йдеться у повідомленні.
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Внаслідок український захисник отримав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу й доправили до медзакладу. Він перебуває у задовільному стані.
На місце обстрілу прибули керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Станом на 17:00 26 квітня в районі ООС зафіксовано шість ворожих обстрілів.
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