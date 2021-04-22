Представники парламентів України, Польщі та Литви нагадали, що на Донбасі триває агресія Росії проти України.

Керівники парламентів України, Польщі та Литви виголосили заяву щодо дій Росії під час спільного візиту на Донбас.

Як повідомляється на сайті Донецької ОДА, біля лінії фронту побували віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, віце-маршалок польського Сейму Малгожата-Марія Гошевська та віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударґас. Вони відвідали Маріупольський порт, КПВВ "Гнутове" та селище Широкине.

Читайте такожУ ТКГ спрогнозували, коли ескалація на Донбасі піде на спад

"Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, а й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двосторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона - Росія. Ми хочемо об'єднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити!", - заявив представник литовського парламенту.

"На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не лише тут, в Україні, а й у Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього - Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі", - сказала польська парламентар.

Під час перебування в Широкиному, що знаходиться на лінії розмежування, політики виголосили спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії, і скріпили цю заяву своїми підписами у розташуванні однієї з військових частин, які тримають лінію української оборони навколо Маріуполя.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован