Підрозділи бригади пройшли комплексне навчання у Франції. У її арсеналі багато важкої французької техніки.

Франція підготувала спеціальний підрозділ для підтримки оборони України в критичний момент війни, пише ABC News.

Оперативна група з назвою "Шампань" завершила місію з навчання нової української бригади "Анна Київська", яка налічує кілька тисяч військових, оснащених танками, артилерією та іншим важким озброєнням, наданим Францією.

Бригада невдовзі повернеться в Україну після понад двох місяців інтенсивної підготовки на базах у східній та південній Франції, саме в момент, коли війна знову досягає критичної фази. Російські війська продовжують наступ на захід, намагаючись захопити східний Донбас. За інформацією американських, південнокорейських та українських розвідок, на підтримку російської армії в прикордонний район Курська було направлено до 12 000 північнокорейських військових, щоб допомогти стримати українські контратаки.

Відео дня

Переобрання Дональда Трампа на посаді президента США також викликає побоювання серед союзників України. Його передвиборчі обіцянки про швидке припинення війни й натяки на необхідність поступок територій на користь Росії для досягнення миру можуть вплинути на подальший хід конфлікту.

Бригада "Анни Київської" чисельністю до 4500 військових може стати вагомою силою на полі бою, включаючи піхоту, артилеристів, інженерів та інших спеціалістів. Зараз понад 2 тисячі бійців завершують фінальні збори у Франції перед відправленням в Україну. Більшість із них були мобілізовані нещодавно, тому мали лише базову підготовку, перед тим як приїхати у вересні на навчання у Францію. Інша частина бригади проходить підготовку безпосередньо в Україні.

Французька група "Шампань" складається з 1500 солдатів, які тренують українських військових ефективно взаємодіяти в бою та обслуговувати надану Францією техніку. За даними французьких військових, арсенал бригади включатиме 18 легких танків AMX-10, 18 гаубиць Caesar на вантажівках, 128 бронетранспортерів, протитанкові та зенітні комплекси, а також іншу військову техніку та обладнання.

Під час навчань у Франції українські солдати відпрацьовували дії з оборони та штурму окопних укріплень, подібних до тих, які вони можуть зустріти на фронті. Французькі військові обмежили спілкування журналістів з українськими військовими, але офіцери підтвердили, що рівень підготовки значно зріс.

"Вони значно покращилися", – зазначив полковник Поль, ім'я якого було змінено з міркувань безпеки. "Тепер вони здатні воювати, вони здатні маневрувати. Вони можуть ефективно використовувати спеціалістів і наявне обладнання, яке застосовуватимуть у бойових умовах".

Війна в Україн - допомога Франції

Як повідомляв УНІАН, Франція навчить українських пілотів керувати літаками Mirage-2000. Україна отримає перші літаки "Міраж" на початку 2025 року.

Франція не виконає свою обіцянку передати до 3 мільярдів євро на військову допомогу Україні цьогоріч і перебуває на шляху до виділення лише "понад 2 мільярдів євро", додав Лекорню.

Вас також можуть зацікавити новини: