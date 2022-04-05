Очікується, що під час засідання виступить президент України Володимир Зеленський.

Велика Британія на засіданні Ради безпеки ООН має намір продемонструвати путінську війну в Україні такою, якою вона є насправді. Засідання відбудеться сьогодні, 5 квітня.

Про це постійне представництво Британії в ООН повідомляє у Twitter.

Очікується, що під час засідання виступить президент України Володимир Зеленський.

"У вівторок на засіданні Ради безпеки ООН щодо України виступить президент Зеленський після його візиту до Бучі. Ми покажемо путінську війну такою, якою вона є насправді", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора Велика Британія, яка головує в Раді безпеки ООН, скликала у вівторок, 5 квітня, засідання Радбезу для обговорення масових убивств, вчинених російськими окупантами у Бучі на Київщині.

Бучанська різанина

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті.

На узбіччях лежали тіла застрелених жінок, які окупанти намагалися спалити.

Світові лідери не змогли обійти увагою звірства росіянин. Дії армії РФ засудили у всіх європейських країнах і організаціях. У зв'язку з цим в ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії. За даними Financial Times, нові обмеження включають заборону на використання російськими судами портів ЄС, Додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв.

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