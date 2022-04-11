Розвідники Великої Британії говоряь про те, що Росія продовжує використовувати некеровані бомби.

Росія застосовувала фосфорні боєприпаси на сході України і може зробити це знову – проти Маріуполя.

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter. Британська розвідка заявила, що битва за Маріуполь посилюється, що підвищує ймовірність застосування фосфорних боєприпасів Росією.

Окрім того, розвідники Великої Британії говоряь про те, що Росія продовжує використовувати некеровані бомби. Це значно підвищує ризик подальших жертв серед цивільного населення.

Британія підтвердила інформацію Міноборони України про те, що Збройні сили напередодні відбили кілька атак у Донецькій та Луганській області, знищивши кілька російських танків, автомобілів та артилерійських систем.

Як відомо, армія РФ й надалі намагається взяти Маріуполь під повний контроль. Росіяни продовжують штурм у районах заводу "Азовсталь" і морського порту. Стратегічним завданням росіян є встановлення повного контролю над Маріуполем.

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай нагадав, що росіяни намагаються вийти на адміністративні кордони двох східних областей. Луганщині Гайдай прогнозує "маріупольський" сценарій.

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