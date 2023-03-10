Таким чином вони намагаються скинути відповідальність на інших.

Керівництво російської армії вигадало план, як підставити членів ПВК "Вагнер". Згідно з повідомленням Центру стратегічних комунікації Збройних сил України, російським солдатам видали "пам’ятку", яким чином діяти про власних помилках.

У разі здійснення чи то воєнних злочинів проти цивільних, чи то навіть ДТП кадрові російські воєнні повинні видавати себе за "вагнерівців". Це потрібно робити у будь-якому випадку, навіть у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та після скоєних смертельних або травматичних ДТП за участі цивільного населення.

Ціль такого дійства – це уникнення відповідальності та перекладання її на членів ПВК "Вагнер"

Відео дня

"Наявність цих пам'яток – зайвий доказ систематичного нехтування Росією правил ведення війни та наявність в армії окупантів суттєвих проблем з дисципліною через утворений дефіцит професійних військових у її лавах", – додає Стратком.

Загалом у "пам’ятці" російському солдатові від його керівництва є цілий список, як він повинен діяти під час військових дій на території України. Зокрема йому дозволяється примусово забирати авто цивільних мешканців, жити у домівках, звідки виселилися місцеві жителі, а також вести пропаганду щодо проросійських наративів під час спілкування з місцевими.

ПВК "Вагнер" на війні проти України: що відомо

Речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що історія ПВК "Вагнер" практично завершується. У військового керівництва РФ немає бажання допомагати цим терористам через їхню риторику та дії щодо Москви.

Росія скорочує підтримку "вагнерівців" у Бахмуті. Смертність серед членів ПВК "Вагнер" є значно вищою, ніж у російських збройних силах.

Однак Пригожин шукає альтернативні джерела підтримки з боку росіян. Наприклад, він домовився з главою "Роснефті" про фінансову допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: