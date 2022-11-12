Ворог здійснює інженерне обладнання своїх позицій.

Російські загарбники продовжують удосконалювати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Окупанти панікують, в них погіршується морально-психологічний стан, тому їх намагаються стримати введенням "сухого закону".

В Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook повідомляється, що на Південнобузькому напрямку ворог після підривів Антонівського автомобільного та залізничного мостів, дороги через греблю Каховської ГЕС та інших, раніше наведених мостових переправ, здійснює інженерне обладнання позицій на лівому березі річки Дніпро.

"Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - йдеться у зведенні.

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Також сказано, що на тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. Зокрема, у населеному пункті Генічеськ введено "сухий закон", а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.

Як заявили у Генштабі, в звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи. Також до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.

Звільнення Херсона

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 листопада ЗСУ звільнили 41 населений пункт на півдні. 11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що в місто зайшли спеціальні підрозділи. Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки в цей день Україна повертає Херсон.

Наразі правоохоронці проводять стабілізаційні заходи в Херсоні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Зокрема, сьогодні, 12 листопада, у Нацполіції повідомили, що під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона отримав поранення один із поліцейських-саперів.

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