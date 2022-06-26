БТР-82 - основний бронетранспортер армії РФ.

Армія РФ має на озброєнні понад 1700 одиниць БТР-82, що робить цю машину однією з основних у її складі. Саме нею озброєні мотострілецькі підрозділи сухопутних військ та морська піхота. А сам БТР-82 у РФ почали постачати з 2010 року, за результатами дослідної експлуатації прийняв його на озброєння у 2013 році.

Але, попри те, що ця машина формально була створена лише 12 років тому, це лише модернізація радянського БТР-80, який, своєю чергою є прямим нащадком БТР-60, що був створений у 50-х роках і концептуально від нього не відрізняється.

Особливості БТР-82

Головна зовнішня відмінність БТР-82 від радянського БТР-80 у бойовому модулі. В залежності від версії машини він несе різне озброєння. На малосерійному БТР-82, без додаткового індексу, у ньому встановлений 14,5-мм кулемет КПВТ, але саме ця версія найменш розповсюджена - близько сотні машин. На БТР-82А, який є наймасовішим, встановлена 30-мм автоматична гармата 2А72.

Також військово-промисловим комплексом РФ були проведена робота над ходовою частиною та двигуном. У порівнянні із БТР-80 замінені кардани вали, колісні редуктори, диференціали та амортизатори. На БТР-82 встановлено новий потужніший на 40 к.с. турбований 300-сильний дизельний двигун КАМАЗ-740.14‑300 та оновлена коробка передач. Ремоторизація була необхідна для компенсації збільшеної ваги, у БТР-80 - 13,6 т, у БТР-82 - близько 16 т.

Модернізація торкнулась і електроніки машини шляхом встановлення нових прицілів із нічним баченням, а також супутникової навігації. Рівень бронювання, фактично, залишився без змін, у порівнянні із БТР-80 було додано лише протиуламковий підбій.

Існує доволі цікавий аспект - окрім БТР-82А існує версія БТР-82АМ. Але попри назву, це не наступний етап модернізації, а лише доведення БТР-80 до виду БТР-82А встановленням нового бойового модуля та електроніки, однак без нової трансмісії та підбою.

Візуально БТР-82А від БТР-82АМ можливо відрізнити завдяки корпусу. Через те, що БТР-82АМ це перероблений БТР-80 - переднюю амбразуру просто заварили. На БТР-82А, який збирався "з нуля" її не було одразу.

Недоліки БТР-82

Головним недоліком БТР-82 є те, що ця машина концептуально базується на БТР-60. Через те, що двигун машини знаходиться у кормі десантування особового складу проводиться по боках машини, тобто одразу під вогонь противника.

Корпус БТР-82 не пристосований для протимінного захисту і всі спроби додати бронювання від фугасів мають більше гомеопатичний ефект ніж реальну ефективність. Через це десант продовжує сидіти на даху машини. Сам рівень бронювання також кардинально не змінився і надійно захищає лише від легкого стрілецького озброєння.

Водночас озброєння машини значно скромніше за те, що встановлено, наприклад на аналогічній за концепцією українським БТР-3. Російський бронетранспортер не має протитанкового ракетного комплексу. Окрім того, у склад бойового модуля не введено автоматичний гранатомет, який призначений для додаткового вогневого впливу на піхоту противника.

Все це пов’язано з економією коштів, бо приціли на БТР-82 та засоби керування фактично перейшли з БТР-80. В українському БТР-3 оператор озброєння користується екраном з широким кутом огляду, який до того ж дублюється у командира.

Характеристики БТР-82А