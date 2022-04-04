Крім самих ґвалтівників, покарання понесуть і їх командири.

Зґвалтування кваліфікуються однозначно як воєнні злочини, а це означає, що такі злочини не мають терміну давності.

Про це в ефірі національного марафону заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Зґвалтування кваліфікуються однозначно як воєнні злочини, це означає, що такі злочини не мають терміну давності. Коли б не знайшли особу, коли б не знайшли винуватця, він у будь-якому разі буде притягнутий до відповідальності. Його буде оголошено в розшук, і в будь-якій країні він буде затриманий і переданий українському правосуддю", - сказав він.

Він розповів, що правоохоронці активно працюють на звільнених територіях, збирають докази злочинів, матеріали ДНК. Однак крім самих ґвалтівників, повідомив міністр, покарання понесуть і їх командири.

"Буде нести відповідальність не тільки той, хто безпосередньо вчиняв такі злочини, але й командир цих орків, який не відреагував, або більше того - стимулював такі злочини, попускав ці злочини, буде знайдений і притягнутий до відповідальності", - розповів Монастирський.

Він повідомив, що Національна гвардія на звільнених територіях знайшла перелік бійців військової частини, і можна за цими списками ідентифікувати, хто знаходився на території Київської області.

Також він сказав, що правоохоронні органи борються з диверсійними групами і мародерами.

"Диверсантів ми затримали понад 600. Мародерів ми зафіксували понад 1200, це і мародерство і злочини, які ми фіксуємо, орків", - зазначив він.

Міністр попросив людей не поспішати з поверненням додому через замінування.

"Лише за вчорашній день понад 5 тис. вибухонебезпечних предметів було знайдено і знешкоджено ДСНС", - розказав він.

Звірства армії РФ у Бучі

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що ЗСУ вигнали російських окупантів.

Відступаючи, вони мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

На вулицях міста виявили тіла вбитих мирних мешканців зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати гвалтували, знущалися й катували людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники та мародери, які називають себе армією, заслуговують тільки смерті після того, що зробили.

Москва відкидає причетність своїх військ до військових злочинів проти мирних мешканців у захоплених РФ українських містах.

Інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства українців у Бучі російське військове командування називає "провокацією". На думку Кремля, зазначені злочини скоїли "неонацисти".

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Оприлюднена інформація про звірства РФ в Україні спонукала Євросоюз переглянути своє ставлення до ембарго на енергоресурси з країни-агресора. А польський президент Анджей Дуда закликав надати ЗСУ більше зброї.

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