За словами радника голови ОП, воєнні злочини в Бучі посприяли ще більші ізоляції Росії в світі.

Про звірства в Бучі знало вище військове командування Росії.

Про це в ефірі національного марафону заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Це можливе за двох умов, або вони не мали звʼязку з російським керівництвом, або вони свідомо це робили на найвищому державному рівні. Тобто віддавали команди і вони по всьому воєнному ланцюжку йшли. Але оскільки виходили вони дуже організовано, це означає що управління не було втрачено. Російське командування заохочувало таку поведінку військовослужбовців", - сказав він.

За словами Арестовича, воєнні злочини в Бучі посприяли ще більші ізоляції Росії в світі.

"Росія в повній ізоляції, її послали всі, ця ізоляція невідворотня, Буча поставила питання, що не можна лишатися нейтральним", - наголосив він.

Бучанська різанина

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті.

На узбіччях лежали тіла застрелених жінок, які окупанти намагалися спалити.

Світові лідери не змогли обійти увагою звірства росіянин. Дії армії РФ засудили у всіх європейських країнах і організаціях. У зв'язку з цим в ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії. За даними Financial Times, нові обмеження включають заборону на використання російськими судами портів ЄС, Додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв.

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