Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина переконали припинити заколот, натиснувши на його "патріотичні переконання".
Як повідомив Буданов у коментарі "Українській правді", Пригожина могли переконувати, що його заколот "розірве Росію".
"Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний", - зазначив Буданов.
Заколот Пригожина - головні новини
Як повідомляв УНІАН, 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин почав військовий заколот у Росії. Вже наступного дня "вагнерівці" увійшли в Ростов і взяли під контроль всі військові об'єкти, а потім рушили на Москву.
Ввечері того дня Пригожин провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, після яких було ухвалено рішення про відхід найманців у польові табори.
27 червня Лукашенко заявив, що Пригожин уже в Білорусі. Крім того, різні ресурси писали про те, що в Могильовській області Білорусі будують табори для "вагнерівців". Сам Лукашенко стверджує, що вони повинні навчати білоруських військових.