За його словами, переговорники натиснули на патріотизм ватажка "Вагнера".

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина переконали припинити заколот, натиснувши на його "патріотичні переконання".

Як повідомив Буданов у коментарі "Українській правді", Пригожина могли переконувати, що його заколот "розірве Росію".

"Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний", - зазначив Буданов.

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Заколот Пригожина - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин почав військовий заколот у Росії. Вже наступного дня "вагнерівці" увійшли в Ростов і взяли під контроль всі військові об'єкти, а потім рушили на Москву.

Ввечері того дня Пригожин провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, після яких було ухвалено рішення про відхід найманців у польові табори.

27 червня Лукашенко заявив, що Пригожин уже в Білорусі. Крім того, різні ресурси писали про те, що в Могильовській області Білорусі будують табори для "вагнерівців". Сам Лукашенко стверджує, що вони повинні навчати білоруських військових.

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