Місцеві вважають, що окупантів евакуюють, адже може "щось бути".

Українські розвідники перехопили розмову, в якій йдеться про те, що з Бєлгорода нібито евакуюють російських військових.

"З Бєлгорода людей виводять. І мобілізованих, і цих строковиків, і контрактників, і найближчі, хто живе поруч, зрозумів... Де не можуть відбити. Виводять людей. Ну, коротше, щось буде, я так розумію", - зазначила, ймовірно, місцева мешканка Бєлгорода.

Водночас місцева мерія 31 травня повідомила, що Бєлгород виграв конкурс, який провела МНС РФ серед великих населених пунктів, присвячений безпеці.

Там відзначили досвід роботи рятувальників в умовах прикордоння. Конкурсне журі високо оцінило "якість і розвиток бєлгородської системи оповіщення населення".

Цю перемогу в конкурсі постійно "підтверджує" губернатор області В'ячеслав Гладков. До прикладу, в той же день він повідомив, що у багатоквартирний будинок врізався безпілотник та здетонував. Внаслідок вибуху у 5 квартирах було вибито вікна, а в одній сильно пошкоджено балкон.

Водночас видання "Верстка" повідомило, що кількість обстрілів Бєлгородської області доходить до 400 на місяць, а саме вони почастішали з червня минулого року.

"Прильоти" у Бєлгороді - останні новини

Як писав УНІАН, в ніч проти 26 травня у Бєлгородській області було гучно. Після того, як в регіоні було оголошено сигнал ракетної небезпеки, сталося одразу кілька пожеж. Тоді у російському Міноборони повідомляли, що нібито знищили над областю 29 реактивних снарядів РСЗВ "Вампір".

Також повідомлялось, що 21 травня у Бєлгородській області палав резервуар з паливом. Тоді місцевий губернатор Гладков поскаржився на атаки дронів.

"Унаслідок його падіння з подальшою детонацією постраждалих немає, є ушкодження на території сільськогосподарського підприємства: посічено складські приміщення та ангари з технікою, також сталося загоряння місткості з паливом. Пожежні розрахунки оперативно ліквідували наслідки", - написав тоді він.

Вас також можуть зацікавити новини: